Arzum, ABD'de şirket kuruyor

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, ABD'de yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak şekilde kurulması planlanan şirket için fizibilite çalışmalarına başladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Kurulacak şirketin konumu itibarıyla bulunduğu eyaletin yerel ticari kuralları ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajları değerlendirilmekte olup, çalışmaların hızlanması adına Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Amerika pazarındaki mevcut operasyonumuzun daha yukarı taşınması amacıyla kurmayı planladığımız şirket için çalışmaların son bulması ve şirketin fiilen kurulması aşamasında gerekli tüm açıklamalar kamuyla paylaşılacaktır."