Arzum, ilk yarıda 411,4 milyon TL gelir elde etti

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk altı aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin satış gelirleri yüzde 50,9 artışla 411,4 milyon TL’ye, net kârı ise yüzde 75,8 artışla 39,6 milyon TL’ye ulaştı.

Aralık 2020’de halka arz olan Arzum’un ilk yarıdaki esas faaliyet kârı da 60,8 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 37,4 milyon TL olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da yüzde 52,1 artışla 56,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Özkaynak büyüklüğü 160 milyon TL’yi aştı

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin hedefleri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Yılın ikinci çeyreğinde de kârlılık ve gelir anlamında iyi sonuçlar elde ettiklerini belirten Zadil, “2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 33,2 brüt kâr marjı ve yüzde 14,8 esas faaliyet kâr marjı elde ettik. Yılın ilk altı ayı itibarıyla özkaynak kârlılık oranımız yüzde 33,4 seviyesinde gerçekleşirken özkaynak büyüklüğü ise 160 milyon TL’yi aştı. Özellikle ülkemizde aşılanma oranının yaygınlaşması ve normalleşmenin başlaması ile birlikte finansal sonuçlarımızda da beklentilerin üstünde başarılı bir büyüme elde ettik.” şeklinde konuştu.