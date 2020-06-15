Arzum, Körfez'in 'e-cazibe'sine kapıldı

15 Haziran 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Salgın döneminde dünyada e-ticarete kayan alışveriş trendini gören Arzum, e-ihracata da yoğunlaştı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, bu dönemde online alışverişin ihracat pazarlarında da ciddi anlamda artması sebebiyle pazarlama aktivitelerini artırdıklarını kaydetti. Özellikle Körfez bölgesinde yılbaşından bu yana yüzde 200 ile yüzde 800 arasında artışlar olduğunu ifade eden Kolbaşı, “Pazarlama yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Bu aksiyonların etkisini de olumlu yönde mayıs başında görmeye başladık. Distribütörlerimiz, satış noktalarının kapalı olması ve yasaklar nedeniyle öteledikleri siparişleri online kanal satışlarının iyi gitmesiyle mayıs ayında aldı” dedi. Sürecin en başından bu yana tüketicilere ulaşabildikleri her noktadan satışlara devam ettiklerini belirten Kolbaşı, öncelikli satış kanalı haline gelen e-ticaret özelinde yaptıkları yatırımların meyvesini hızla aldıklarını kaydederek, e-ticarette mart ayının ilk yarısından mayıs sonuna kadar olan dönemde 2019’a göre yüzde 144’lük artış gözlemlediklerini söyledi. Kolbaşı, süreçte sipariş kaybı yaşamadıklarını, fakat bayilerin önümüzdeki aylar için yapılan sipariş planlamasında ihtiyatlı davranma eğiliminde olduğunu da ekledi.

Lansmanlarını ertelemedi

Bu dönemde herkes gibi dikkatli ilerlediklerini ancak askıya aldıkları bir yatırım olmadığını kaydeden Kolbaşı, “Kaldığımız yerden ilerliyoruz. Hatta tüketicilerimizle yeni ürünlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Geçen hafta, yaşam alanlarına doğanın renklerini, enerjisini taşıyacak özel bir Natura serisi çıkardık. Önümüzdeki ay da teknolojisiyle dünyada bir ilk olan elektrik süpürgemizi tüketicilerimizi buluşturacağız” diye konuştu. Uzun süredir ‘Arzum App’ üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kolbaşı, tam bu dönemde çalışmalarını tamamlayarak, geçen ay kullanıma açtıklarını ve özel fırsatlar sunduklarını söyledi. İstikrarlı, sürdürülebilir, kârlı büyüme hedeflerinden bu dönemde çok sapmadıklarını söyleyen Kolbaşı, “Bu yüzden de hedef değişikliğine veya bütçe revizyonuna gerek kalmadı. Bazı ürünler talep konusunda biraz düşüş yaşadı ama diğer birçok ürün de normalin çok üstünde satarak aranın kapanmasını sağladı. Aynı şekilde bazı satış kanalları kapalı kaldı ancak diğer kanallar açığın büyük kısmını kompanse etti” dedi. COVID-19 pandemisi, stratejik pazarları dahil bir çok ihracat pazarını oldukça yavaşlattığını operasyonel anlamda gecikmeler yaşadıklarını kaydeden Kolbaşı, mayıs başı kontrollü normalleşmenin etkisiyle pazarların tekrar açıldığını ve cirosal anlamda yukarı yönlü bir ivmelenme başladığını ifade etti.

"Herkes pratik olmak istedi inovatif ürünler aldı"

E,ticerete alışkın olmayan bir çok yeni müşteri kazandıklarını da kaydeden Kolbaşı, şunları anlattı: “Evdeki ihtiyaçları yakından izleme fırsatı oldu. ‘İdare eder’ denilen ürünler yenilendi. Tüketici daha teknolojik daha inovatif ürünlerle, daha hızlı, daha pratik olmak istedi. Bunları satın aldı. En çok sağlıklı yaşama odaklanan ürünlerimiz talep gördü. Sektörü bu yönde hızlı bir gelişme bekliyor. Ayrıca mutfaklarına uzun süredir girmeyen birçok tüketici mutfakla yeniden barıştı. Pandemi bitse bile bazı alışkanlıkların devam edeceğini, hijyen kategorisine giren her şeyde uzun süre aynı taleplerin devam edeceğini düşünüyorum. Evde kişisel bakım alışkanlığı da kalıcı olacak.”

Çalışanları için komite kurdu



Kimsenin daha önce böyle bir salgını aklından geçirmediğini ifade eden Kolbaşı, şunları söyledi: “Geniş düşünebilmek adına bizler için bir örnek oldu. Hepimiz olabilecek en az hasarla bu süreçten çıkmaya gayret gösteriyoruz. Anlayışlı olmayı, sabırlı olmayı öğrendik. Çevik yapı hızlı hareket yönetim modelimizin pandemi döneminde hızlı ve doğru kararları almamızı sağladı. Önceden çalıştığımız kriz yönetimi modellerimizin uygulamasını da bu sayede hızlıca yapabildik. Sürecin ilk gününden itibaren bu zorlu günleri hep beraber, dayanışma ile aşacağımızın altını çizdik. Hızlı aksiyon ile salgının ilk haftasından itibaren home office çalışma düzenine geçtik. Alt yapımız home office çalışabilmemiz için oldukça uygundu. Hiçbir problem yaşamadık. Arzum COVID-19 Komitesi kurduk ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, morallerini çok yakından takip ettik bu dönemde. Verimliliğimiz de hiç düşmedi.”