Arzum, net kârını yüzde 493 artırdı

Arzum, ilk çeyrekte 202,5 milyon TL gelir açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net kârını yüzde 534,2 artıran şirketin net kârı 25,9 milyon TL oldu.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk üç aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Aralık 2020’de halka arz olan Arzum, üç aylık dönemde 40,4 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti.

Şirket bu dönemde 202,5 milyon TL satış gerçekleştirirken, geçen yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 75,3 oranında artırdı. Geçen yıl 9,1 milyon TL olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da yüzde 245 artışla 31,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin her geçen gün güçlenen bir finansal yapısı olduğunu söyleyerek 4 yıldır kaydedilen büyümenin (YBBO) %38,3’ü aştığına dikkat çekti.

Mete Zadil, çoklu satış kanalı modeli ile büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıla da; istikrarlı, sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile başladık. Başarılı bir 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 32,5 brüt kar marjı, ve yüzde 20 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk üç ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken öz kaynak büyüklüğü ise 158 Milyon TL’yi aştı. Pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üstünde bir sonuçla yola devam ediyoruz” dedi.

"Halka arz ile birlikte yeni bir döneme adım attık"

Mete Zadil, “Halka arz sürecimizle birlikte başarılarla dolu tarihimizde yepyeni bir döneme adım attık. 1950’li yılların başlarında Eminönü’nde başlayan bu güzel, değerli yerli ve millî markamızın hikâyesini, halka arz ile birlikte daha güçlü bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka olarak ilerliyoruz.” ifadeslerini kullandı.

Aşılama oranlarının artışıyla birlikte 2021’de pandeminin etkisini yavaş yavaş yitireceğine inandıklarını belirten Mete Zadil, “Bu dönemde biz de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek ve paydaşlarımızın yanında olacağız. Zorlu piyasa koşullarına rağmen çalışan sayımızı artırdık. 2021’de de istihdama katkı sağlama hedefimizi sürdüreceğiz. Pandemi ile birlikte önemi daha da artan sağlıklı beslenme ve hijyene yönelik inovatif ürünlerimizin çeşitliliğini ve sayısını artıracağız.” şeklinde konuştu.