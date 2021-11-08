Arzum’dan 32,6 milyon TL’lik kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, yılının ilk dokuz ayında 32,6 milyon TL net kâr elde etti.

Yılın ilk dokuz ayında 61,8 milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un geliri Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde 168,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece yılın ilk dokuz aylık gelirini 580 öilyon TL’ye ulaştıran Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 oranında artırdı.

Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da 65,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Beş yıllık stratejilerle ilerliyoruz”

Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Şirket olarak stratejilerini çok uzun vadeli yaptıklarını anlatan Zadil, “Beş yıllık stratejilerle ilerliyoruz. Bu sonuçların tohumları çok önceden atıldı. Son beş yıldır hem Ar-Ge hem inovasyon hem de tasarım yatırımlarımızı olabildiğince yükselttik. Şimdi bu yatırımların meyvesini topluyoruz. Tabii bir de çok kuvvetli bir ekibimiz var. Yönetim ekibimiz, çalışanlarımız çok nitelikli. Çok kaliteli iş ortaklarımız var. Başarımızda onların da etkisi büyük.” diye konuştu.

“Avrupa’daki etkinlik alanımız genişleyecek”

Sürdürülebilir ve kârlı global satış kanalı büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarını tamamladıklarını söyleyen Zadil, o dönemden beri sağlıklı, ciddi bir büyümelerinin olduğunu vurguladı. Global satış rakamlarının her yıl dolar bazında büyüdüğünü belirten Zadil, “Geçtiğimiz yıl Arzum’un en önemli büyümelerinden biri globalde oldu. Kendi markamızla global satış gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 25’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz.” dedi.

Yurt dışında konumlarını daha da güçlendirecek bir strateji değişikliğine gittiklerini açıklayan Zadil, şunları söyledi: “Globalden sorumlu direktörümüz 2022 yılı sene başından itibaren Almanya ofisimize geçerek batıdaki ülkeleri oradan yönetecek. Bu, bizim için çok önemli bir adım. Böylece daha yerinde ve daha konsantre bir biçimde büyüyeceğiz. Almanya’da zaten yüzde 100’üne sahip olduğumuz Arzum Europe adında bir şirketimiz vardı. Orada bir depo yapılanmamız olacak. Bu oluşumla Almanya’da müşterilerimize yerinde hizmet vereceğiz ve Arzum’u daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarda eskiye göre daha lokal bir yaklaşımımız olacak. Son hamlemizle Avrupa pazarındaki etkinlik alanımızı genişleterek şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda globalde daha aktif rol oynamayı istiyoruz.”

“Türkiye’deki modelimizi gittiğimiz ülkelere uygulayacağız”

Arzum’un şu an 43 ülkede bulunduğunu dile getiren Mete Zadil, “Var olduğumuz ülkelerin sayısını arttırmaktan ziyade, ben o 43 ülkenin kendi içindeki derinleşmesini çok daha önemli buluyorum. Önümüzdeki dönemde o dengeye daha fazla dikkat ediyor olacağız. Bu ülkelerde daha çok var olmaya çalışacağız. Türkiye’de nasıl güzel bir iş modelimiz varsa aynı modeli gittiğimiz ülkelerde uygulamak bizim için çok değerli. İleriki yıllarda birkaç ülkede de aynen Türkiye’deki pazar paylarımıza ulaşmayı umuyorum. Türkiye’de satış sonrası, pazarlama ve markamızla var olduğumuz gibi o ülkelerde de aynı şekilde görünürlüğümüzün kuvvetli olacağını ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.