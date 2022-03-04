Arzum’dan 50 milyon lira net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılı ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sene sonunda şirket, 50 milyon TL net kâr elde etti.

Yılın tamamında 815 milyon TL gelir elde eden Arzum’un esas faaliyet kârı ise yüzde 58,6 artışla 94 milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Arzum’un FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) 92 milyon TL, öz kaynakları 175 milyon TL oldu.

Sonuçları değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, “Evde geçirilen vaktin artması ve pandemi döneminde farklılaşan tüketici ihtiyaçları ile hijyen, kişisel bakım ve sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere gelen talep artışıyla küçük ev aletleri sektörü (KEA) bu olumsuzluklardan en az etkilenen pazarlardan biri oldu. 2021 yılında Türkiye KEA sektörü, dünya genelindeki büyüme trendinin etkisiyle bir önceki yıla oranla yüzde 53,7 artışla 14 milyar TL büyüklüğe ulaştı.” dedi.