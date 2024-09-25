Arzum'dan altı ayda 2,4 milyar lira satış geliri

Arzum, 2024'ün ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Şirketin Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 242 milyon lirayı bulurken, esas faaliyet karı ise 190,6 milyon lira oldu. Arzum, yılın ilk yarısında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artırarak 2,4 milyar liraya ulaştırdı.

Arzum Mali, Ticari ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, yılın ikinci çeyreğinin Türkiye'de ve dünya ekonomisinde zorlu şartların devam ettiğini ve kendilerini de etkilediği bir dönem olduğunu belirtti.

'Tüketim harcamasını geçti'

Altınok, "Sektörün yüzde 1 büyüdüğü, hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 1,6 seviyesinde arttığı bu dönemde, satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artırarak 2,4 milyar liraya ulaştırdık. Global bir marka olma hedefimizle doğru orantılı, bu dönemde Türkiye ve yurt dışı pazarlardaki ekonomik, politik, siyasi, askeri ve sağlık gibi olası risk ve senaryoları göz önünde tutarak proaktif stratejiler kurguladık. Yurt dışı yeni pazarlar ve yeni ürün geliştirme odağımızı kaybetmedik. Pazarlama, satış sonrası hizmet ve e-ticaret kanallarımızda iyileştirici adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Altınok, bu dönemde 55 ülkeye toplamda 160 bin adet 5 milyon dolar ürün sattıklarının bilgisini paylaştı.