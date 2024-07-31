AS Karo, 6 kıtada 46 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Ürettiği terrazo karo, merdiven basamakları, kaldırım karoları, banklar, vvashbeton karolar ve harpuştalar gibi birçok çeşit ürünle Türkiye’nin ekonomisine güç veren As Karo, günlük 5 bin metrekare yer döşemesi ve 600 metre tul prekast ürün üretiyor. İhracat faaliyetlerinde bu yıl için belirlenen hedeflerin yüzde 50’sine ulaştıklarını söyleyen AS Karo Genel Müdürü İlker Ovacıllı, bu yılsonuna kadar yüzde 50 bandını korumayı amaçladıklarını kaydetti. Terrazo karoların, tüm dünyada aranan ve istenen ürünler olduğuna vurgu yapan İlker Ovacıllı, “Kalite odaklı üretim yaparak çeşit, inovasyon ve katma değer temelli üretime yoğunlaştık. Asya kıtasında üretilen 2 bin ila 2 bin 500 çeşidin bin 600’ünü tek başımıza üretiyoruz” dedi.

Anti statik karo ile pazara yeni soluk getirdi

Daha önceden ısıya, aside dayanıklı ve süzgeç beton niteliğinde birçok ürün geliştirdiklerine dikkat çeken İlker Ovacıllı, yurt dışından gelen talep doğrultusunda geliştirilen anti statik karo için üretim ve ihracatın başladığını ve pazara yeni soluk getirdiklerini söyledi. Ovacıllı, dünya genelinde üreticisi az sayıda bu ürünün, üzerindeki elektrik cihazları ile bina zeminindeki toprak arasında hat oluşturarak daha güvenli bir çalışma ortamı sunduğunu belirtti. Bu ürüne yakın zamanda antibakteriyel özelliğini de kazandırarak hastane ve laboratuvar gibi merkezlerde kullanıma sunacaklarını aktardı.

“Yurtdışında gayrimenkul yatırımları yapmak için çalışıyoruz”

Uluslararası arenada AVM, havalimanı metro ve konut gibi projelerin de yakın takipçisi olduklarına değinen İlker Ovacıllı, Etiyopya’da inşası süren havalimanının tedarikçileri arasında yer aldıklarını dile getirdi. ABD pazarında daha fazla büyümek için yeni bir ofis açacaklarını söyleyen Ovacıllı, “Yakın zamanda Fransa’daki ofisimizi de hizmeti alarak daha ulaşılabilir hale geleceğiz. Ayrıca yurtdışında gayrimenkul yatırımları yapmak için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üretim hızını ikiye katlayacak robotize sistem geliştirdik”

İlker Ovacıllı, artan iş hacmini karşılamak için makine yatırımlarının devam ettiğini belirtti. Makineleri hızlandıracak ve bekleme sürecini ortadan kaldırarak üretim hızını ikiye katlayacak robotize sistemin tesislere entegre edildiğine dikkat çekti. Geliştirdikleri robotize sistemle mevcutta 500 birim üreten makinenin, bin birim üretim yapacak kapasiteye ulaştığını belirten Ovacıllı, buna ek olarak, tamamen geri dönüştürülen fabrika atıklarını büyük mermer levhalar haline getiren bir tesis kurmayı düşündüklerini dile getiren Ovacıllı, “Bu tesiste hammadde olarak mermer ve toz atıkları kullanarak üretim yapabiliyorsunuz. Dünya dostu, doğa dostu bir üretim hattı” diye konuştu. Ovacıllı, tesiste ihtiyaç duydukları enerjinin yüzde 70’ini karşılayacak çatı tipi güneş enerji santralini devreye aldıklarını da belirtti.