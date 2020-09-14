As Ofset, pandemide gıda ambalajı üretimini artırdı

14 Eylül 2020

ERAY ŞEN-HATAY

Hatay’da ambalaj sektöründe faaliyet gösteren As Ofset Ambalaj, pandemi döneminde gıda sektörüne yönelik üretimini artırdı. As Ofset Ambalaj Yönetici Ortağı Salim Günal, “Üretimimizin yüzde 50’si filtre sektörüne yönelik olarak gerçekleşiyor. Kalan bölüm ise farklı sektörlere göre dağılıyor. Ancak daha önce ikinci sırada ayakkabı sektör varken, pandemi döneminde ikinciliğe gıda sektörü yükseldi” diye konuştu.

Sektörde Hatay bölgesindeki en büyük makine parkının kendilerinde olduğunu ifade eden Günal “Mikro kutu ya da diğer adıyla ‘e dalga’ dediğimiz ve daha güçlü olan oluklu kutu üreten, bölgedeki tek üreticiyiz” dedi. Pandemide evlere yemek servisin artması ile kutu ihtiyacının da arttığını dile getiren Günal, “Hiç paket servisi olmayanlar bile bu dönemde paket yapmaya başladı. Bu durum yaptığımız üretimde gıda sektörünün payını artırdı ve filtre sektörünün ardından ikinci sırayı gıda kutuları aldı. Gıdada yakaladığımız ivme halen devam ediyor” bilgisini verdi.

Ürünlerinin dolaylı olarak ihraç da edildiğini kaydeden Günal, “Filtrecilerin yüzde 80’i ihracata çalışıyor. Bizden aldıkları kutuları kullanıyorlar. Onların yabancı müşterileri geldiğinde bizi de görmek istiyorlar” dedi. Makineleri yenilemek ve kapasiteyi büyütmek adına planladıkları yeni yatırımları piyasadaki olumsuz koşullardan dolayı durdurduklarını ifade eden Günal, yeni yatırım yapmak için önlerini görmek istediklerini belirtti.