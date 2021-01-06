A&S Yatırım Holding, bu yıl 1,7 milyar TL yatırım yapacak

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, bu yıl Türkiye’ye 1 milyar 700 milyon TL yatırım getireceğini açıkladı.

Global Mask markası için 2021’de bayilikler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedeflediklerini söyleyen Akkuş, "2021’in ilk aylarında 1 milyar TL’lik yatırımla medikal malzemede plastik hammadde üretim tesisi açacağız. E-ticaret alanında da yatırım yapacağız. Bu yatırımın bedeli ise 20 milyon TL olacak. Bilişim- IT, e-spor, sağlık merkezi, inşaat sektörüne 700 milyon TL ayırmış olup 2021’de toplam 1 milyar 700 milyon TL’lik yatırımı Türkiye’ye getireceğiz.” dedi.

"Global Mask ile yurt içi ve dışı bayilikler kanalıyla yaygınlaşacağız”

2020’yi yatırım yılı olarak değerlendiren Uğur Akkuş, “Ülkemizin siyasi ve ekonomik gücüne inanarak bu süreci az hasarla atlatacağımıza her zaman inandık. Global Mask adında Türkiye’nin en büyük maske üretim tesisini Hadımköy’de açtık. Global Gloves markasıyla eldiven üretimini üstlendik. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzeme alanında ilk yatırımı biz gerçekleştirdik. NATO’nun resmi maske tedarikçisi olduk. Ülkemizi gururlandıracak birçok ilke imza attık. A&S Yatırım Holding olarak 2020’de farklı alanlarda birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin yarınlarına inanarak gelecek vaat eden alanlarda, katma değer yaratacağız ve gençler için çok sayıda proje ile genç istihdam sağlayacağız. Global Mask ile yurt içi ve yurtdışına bayilikler kanalıyla yaygınlaşacağız." şeklinde konuştu.

Sakarya’da plastik hammadde üretim tesisi açacak

Eldivenin Malezya ve Tayvan’dan ithal edildiğini anlatan Uğur Akkuş, eldiven üretiminin gündemlerinde yer almadığını, piyasanın buna ihtiyacı olduğunu fark edince bu alana yöneldiklerini söyledi. Bu doğrultuda Sakarya’da 1 milyon TL’lik yatırımla fakrika kuracaklarının bilgisini veren Akkuş, “Maske yapan ekibimiz 3 ay boyunca eldiven için çalıştı. Tüm dünyanın buna ihtiyacı vardı. Şu anda talep oldukça yüksek. Tek sorunumuz ham madde. Talep bu denli yoğun olduğundan hammadde işine girecek, hammadde için yurtdışına ithal edilen paranın ülkemizde kalmasına öncülük edeceğiz, Türk mühendislerimizin ürettiği yüzde yüz yerli makinelerle plastik hammaddesi üretecek olup, tesisi de Sakarya’da kuracağız." diye konuştu.

20 milyon TL yatırımla e-ticaret sitesi açıyor

A&S Yatırım Holding olarak Şubat 2021'de açmayı planladıkları e-ticaret sitesinin 20 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçeceğini belirten Uğur Akkuş, alanında ünlü 25 oyuncu ve modacının dükkanının yer alacağı platformun ünlü e-ticaret platformları gibi alternatif bir pazar yeri olma özelliği taşacağına ve lüks AVM konseptinde tasarlanacağına dikkat çekti.

Platform için Hadımköy’de online alışverişin depolama merkezi kurduklarını anlatan Akkuş, şunları söyledi: “Pandemiyle birlikte 8 milyar insan bir arada yaşayacak. Dünya ekonomisi artık dijital ağırlıklı büyüyecek, iş görüşmeleri, pazarlıklar, ürün tanıtımları, hatta ürünlerin kendileri bile dijital ortamda geliştirilecek. Dijitalleşmeye yatırım yapanlar, yeni ortama da daha çabuk ayak uyduracaklar. Biz de bu alanda yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu platform için 25 ünlü isimle anlaşma sağladık. Online alışverişte en çok tercih edilen mecra olmayı hedefliyoruz. Bu platform MENA, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da aktif olacak."