Asansör İstanbul, 17'nci buluşmasına hazırlanıyor

18 Eylül 2020

Tarsus Turkey tarafından, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) desteğiyle 25 - 28 Mart 2021 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek Asansör İstanbul’a Anadolu’dan en çok katılım 23 firmayla Konya, 11 firmayla Ankara ve 9 firmayla Kocaeli’den gerçekleşti.

Metrekare ve salon bazında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşan fuar için, Diyarbakır’dan Tekirdağ’a, Antalya’dan Bursa’ya, İzmir’den Gaziantep’e kadar Türkiye’nin her bölgesinden asansörcüler şimdiden yerlerini aldı.

Uluslararası Asansör İstanbul 2021 hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, “Dünya asansör sektörünün büyük bir heyecanla beklediği fuarımızın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyoruz. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı’nı alanında dünyanın en büyük üç organizasyonu arasına sokmayı başardık. Bugüne kadarki tüm buluşmaların rekorunu kıran Asansör İstanbul, şu an alanında ülkemizin, küresel ölçekteki lider fuar markası. Türkiye liderliğinden dünya liderliğine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 8 salonda birden gerçekleştireceğimiz Uluslararası Asansör İstanbul’a yurt içi ve yurt dışından katılımlar, online ziyaretçi kayıtları, satın alma heyetleriyle görüşmeler ve fuar kapsamında ilk kez devreye alınan uygulamalardan birisi olan Overseas Buyer Programı’na yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Overseas Buyer Programı sayesinde, asansör ve yürüyen merdiven sektörünün dünya genelindeki büyük satın almacılarını İstanbul’a getireceğiz. Katılımcı firmalarımız, standlarına kadar gelen bu nitelikli satın almacılarla, yeni iş birlikleri ve ticaret anlaşmaları yaparak yeni satış anlaşmaları yapabilecekler.” dedi.

"Asansöre dair her şey tek çatı altında"

Uluslararası Asansör İstanbul 2021'in asansöre dair tüm ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojilere ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Seda Bozkurt, fuarda makine ve motor sistemlerinden kumanda sistemlerine, sinyalizasyondan elektronik sistemlere, kabin ve karkaslara, kat & kabin kapılarından raylara, askı halatlarından işaret ve etiketlemeye, yürüyen merdiven ve yollardan tamamlayıcı ekipmanlara kadar binlerce ürün bir arada sergileneceğini söyledi. Bozkurt, ayrıca Asansör İstanbul’da virüs bulaşma riskini en aza indirmeye yardımcı temassız çağrı sistemiyle çalışan asansörlerden, bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyen çözümlere, kendi kendini temizleyen kabinlerden buton yerine hologram teknolojilerine sahip asansörlere kadar farklı çözümlerin de ziyaretçilerle buluşacağını aktardı.