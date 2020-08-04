ASAŞ, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

04 Ağustos 2020

ASAŞ, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

ASAŞ'ın, alüminyum profil, alüminyum yassı mamuller, alüminyum ekstrüzyon ve kompozit panel, panjur ve pvc profil tesislerinde yapılan denetimlerin ardından aldığı güvenli üretim belgesiyle, TSE’nin yayınladığı COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygun olarak üretim yaptığının tescillendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, ASAŞ’ın tüm fabrikalarının COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandığına dikkat çekti. Salgının başladığı ilk günden bu yana çalışmalarına aynı hassasiyetle devam ettiklerini söyleyen Hatiboğlu, "Hammadde tedariğinden ürünlerimiz müşterilerimize ulaşana kadar her aşamada sağlık ve güvenlik tedbirlerimizden ödün vermiyoruz. Üretim tesislerimizin giriş çıkışlarından personel servislerine, yemekhanelerden soyunma odalarına tüm alanlarda enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planları dahilindeki bütün önlemleri uyguluyoruz. Bu zor dönemi sağlık çalışanlarımız ve müşterilerimizle el ele atlatacağımıza gönülden inanıyoruz.” dedi.