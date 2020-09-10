ASAŞ, DigitALL projesi ile akıllı fabrikalar dönemine girdi

10 Eylül 2020

Endüstri 4.0 vizyonu kapsamında 2018 yılında uçtan uca dijitalleşme hedefiyle çıktıkları “DigitALL Dijital Dönüşüm” yolculuklarını devam ettiğini söyleyen ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, ilk fazı 1 Ocak 2020 tarihinde tamamlanarak hayata geçirilen projeyle ASAŞ'ın pandemi döneminde kesintisiz üretim ve tedarik zincirinin devamlılığını sağlamayı başardığını vurguladı.

Proje kapsamında müşteri teklif talebinden satın almaya, stok yönetiminden sevkiyata kadar tüm tedarik zinciri süreçlerinin artık dijital ortamda entegre bir yazılım platformu üzerinden gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hatiboğlu, üretimde ise tüm çalışmaların el terminalleri, tabletler üzerinden yerinde ve gerçek zamanlı olarak sistemlere aktarıldığını, böylece üretim verimliliğinin anlık izlenebildiğini anlattı.

DigitALL Dijital Dönüşüm projesi ile entegre yazılım platformu üzerinden satış-operasyon, planlama, üretim, satın alma ve finans bölümleri bütünleşik olarak çalışabildiğini ve bu sayede iş süreçlerini iyileştiren pek çok yeniliğe imza atmaya devam ettiklerini dile getiren Hatiboğlu, projeyle ASAŞ'ın iş süreçlerini dijitalleştirdiğini aktardı.

"15 projenin tamamını, 17 ayda ve tek seferde tamamladık"

DigitALL ile ASAŞ’ın akıllı fabrikalar dönemine girdiğinin altını çizen Derya Hatiboğlu, dijitalleşmenin en önemli kazanımlarını teknolojiyi kullanarak süreçlerin yalınlaştırılması, verimli hale getirilmesi, sermayedarlar, çalışanlar ve müşteriler için değer üretmesi olarak sıraladı.

ASAŞ olarak bu çerçevede hayata geçirdikleri DigitALL projesinin iş yapış kültürlerini yeni araçlarla zenginleştirilip geliştirme imkanı sunduğuna dikkati çeken Hatiboğlu, "Proje kapsamında fabrikalarımızı fiber network ağlarla donatıp, üretim kampüsümüzün tamamında wireless şemsiyesiyle çalışma arkadaşlarımıza mobilite imkânı kazandırdık. Bu sayede kademeli siber güvenlik altyapısı, veriyi çok boyutlu görebilme, değerlendirme, analiz etme ve bu uygulamaların altında onlarca kritik sürecin dijital ortamda işletilebilir olmasını sağladık. Kalıp ve Billetlerin operatör desteği olmadan preslere yüklenebilmesi için kamera destekli kare kodla çalışacak otomasyon sistemleri kurduk. DigitALL projemiz ile olağan şartlarda firmaların her birini 3-9 ay arasında yapabildiği 15 projenin tamamını, 17 ayda ve tek seferde tamamladık.” ifadelerini kullandı.



"Sırada veri analitiği, yapay zekâ ve VR, AR gibi teknolojiler var"

ASAŞ’ta yapılan her işin dijital bir ayak izi olduğunu belirten Derya Hatiboğlu, “DigitALL ile birlikte manuel olarak izlenmesi, yönetilmesi çok zor olan ve hatalı işlem yapmaya açık olan anlık aktif 127 bin sipariş kalemini, artık tamamen dijital ortamda yönetebiliyoruz. Büyük veriyi daha iyi analiz ederek değer yaratma konusunda başarıyla ilerliyor, maddi olan ve olmayan tüm birikimlerimizi koruyup geliştirebilecek bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz. Elimizdeki bütün verileri, grup genelinde ortak rapor ve veri keşif araçları ile gerçek zamanlı işleyebiliyoruz. Şimdi de yolculuğumuza veri analitiği, yapay zekâ ve VR, AR gibi teknolojilerle katma değerli adımlar atma hedefiyle devam ediyoruz.” dedi.