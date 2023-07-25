ASCE GYO, halka arz geliriyle yeni konut projeleri yapacak

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı devam ediyor. Halka arz furyasına son katılan şirket geçtiğimiz günlerde SPK’dan halka arz izni alan ve daha çok Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te gayrimenkul projeleri geliştiren ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) oldu. Türk sanayinin duayenlerinden Abdulkadir Konukoğlu tarafından 2010 yılında kurulan bir şirketin halka arzında talep toplama süreci 27-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak şirketin halk arz büyüklüğü 2.1 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak. ASCE GYO’nun halka arz toplantısında değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Konukoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ASCE Kurucusu ve Hâkim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu “Fark yaratan, örnek gösterilen projelere imza atmak ve sektörün öncüsü olmak vizyonuyla yola çıktık. Yaptığımız her işte daima bin düşünür, bir yaparız.

Bizi farklı kılan, başarımızın temelini oluşturan tam da budur. Yapılarımızın harcında bu anlayış; güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Şimdi aynı anlayışla, geleceğin harcını da karıyor; ASCE GYO’yu halka arz ediyoruz” dedi.

“Sanayici titizliğimizi konutta da sürdürüyoruz”

Sanayi sektöründeki deneyim ve titizliğimizi konut alanında da sürdürüyoruz diyen Abdulkadir Konukoğlu, “Güçlü gayrimenkul portföyümüzle arsa yatırımlarımızı değerlendirirken geçmişten bugüne güvenle özdeşleşen imzamızı konut alanına da atıyoruz.

Yapılarımızın harcında güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. SANKO Holding’te 1970 yılından bu yana fabrika binaları, baraj, HES ve benzeri enerji yatırımları, AVM, SANKO Üniversitesi Hastanesi, bağışladığımız okullar ve camiler dahil olmak üzere yürütücüsü olduğumuz veya denetimini yaptığımız inşaat deneyimimiz bulunuyordu.

2010 yılında kurduğumuz ASCE ile konut alanında da sanayicilikteki titizliğimi korudum. ASCE ile ilk olarak 10 yıl önce Gaziantep’e lüks ve konforlu site anlayışı getirdik. Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya’daki arsa yatırımlarımızı da değerlendirmek üzere çalışmaya başladık. 2023’te ASCE’yi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürdük. Tamamladığımız çok sayıda konut ve iş yerinin yanı sıra projelendirmeyi planladığımız yüzbinlerce metrekare inşaat alanımız bulunuyor" diye konuştu.

“Halka arz gelirimizi yatırımlarda kullanacağız

ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor. Basın toplantısından sonra sorularımızı yanıtlayan ASCE GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur, halka arz gelirinin yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Uğur, “Bankalara borcu olmayan bir şirketiz. Bu yüzde halka arzdan gelecek olan geliri yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz. Gaziantep ve İstanbul’da projelerimiz var onları hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Konutta topraktan satış dönemi bitti”

Konut sektörünü de değerlendiren ASCE GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur, konut satışlarındaki düşüşü ve fiyatlarda yaşanan artışları şu şekilde değerlendirdi; “Hükümetimiz konut sorununa yönelik belli önlemler alıyor. Konut arzı çok önemli bir konu, arz arttıkça fiyatlar düşecektir. Türkiye’de ekonominin rayına oturması gerekiyor. Hükümet ekonomi programları hazırlıyor. Bu programlar hayata geçtikçe sektörlerde bir düzene oturacak. Türkiye’de enflasyonist bir ortam var. Yüksek enflasyon inşaat maliyetlerini de çok artırdı. Vatandaşların konut alabilmesi için en önemli unsurlardan birisi de konut kredisi.

Faiz oranlarının daha düşük olması konuta ilgiyi artıracaktır. Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyoruz. Talep şuanda çok az. Satışın oluşması için krediye ulaşımın kolay olması gerekiyor. Eğer krediye ulaşım sorunu çözülürse biz de maliyetlerdeki artışı konut fiyatlarına yansıtabiliriz. Önceden olduğu gibi topraktan satış yapamıyoruz. Topraktan satış dönemi bitti, bir dairenin proje aşamasındaki fiyatlarıyla, bittikten sonraki fiyatları çok farklı oluyor. Maliyetleri mecburen fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz.”

165 milyon pay arz edilecek

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak. Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor.