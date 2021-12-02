Aşçıoğlu’nun yeni projesi Selenium Park, ön satışa çıkıyor

Gayrimenkul sektöründe 54 yıldır yaşam alanları üreten Aşçıoğlu, Selenium markasını şimdi Zeytinburnu’na taşıyor. Aşçıoğlu’nun hayata geçecek yepyeni yaşam projesi Selenium Park, Zeytinburnu Kazlıçeşme’de inşa ediliyor.

Bölgesindeki yatay mimari konseptiyle 2+1’den 5,5+1 bahçe dublekse kadar farklı seçeneklerin yer aldığı Selenium Park, tarihi surların yanı sıra 32 dönüm büyüklüğündeki, içinde çocuk oyun parkları, yürüyüş/bisiklet yolları, sosyal tesisler ve geniş yeşil alanı bulunan Belgradkapı Parkı’ına komşu olarak yükseliyor.

Daire büyüklükleri 352 metrekareye çıkıyor

Yürüme mesafesinde özel üniversiteler, köklü hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri ve sosyal tesisler bulunan Selenium Park’ta 112 m2’den 352 m2’ye kadar farklı büyüklüklerdeki daireler ile 63 m2 ile 182 m2 arasında değişen alanlarla teras ve bahçe seçenekleri sunan toplam 196 birim yer alıyor. Selenium Park’ta bahçeli ev seçenekleri ise 3+1’den 5,5+1 büyüklüğe kadar uzanıyor. Ön satış döneminde olan Selenium Park, Ağustos 2023’te teslim edilecek.

1 milyar TL yatırımla ön satışa çıkarıyor

Projenin ön satış dönemi ile ilgili değerlendirmede bulunan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, 2001 yılından bu yana Selenium markası adı altında yükselmeye başlayan projelerine bir yenisini eklediklerini söyledi. Aşçıoğlu, şunları söyledi: “Aşçıoğlu olarak proje geliştirdiğimiz bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek, bölgede fark oluşturacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Ataköy’de hayata geçirdiğimiz 3 projedeki, yaklaşık 1100 bağımsız bölümün tesliminin ardından şimdi de Zeytinburnu’nda yepyeni bir projeye başlıyoruz. Bu bölgeye ilişkin olarak farklılaşma stratejimizi oluştururken yatay mimari konsept ve aile yaşamına uygun ürün karması ile birlikte kültürümüzün en güzel ve en dostane geleneklerinden biri olan komşuluk ilişkisinin en üst seviyede yaşanacağı bir proje hayal ettik. Sosyalleşmeyi artıran yatay mimari ile birlikte zengin sosyal tesisler sunan projeyi yaklaşık 1 milyar TL değerde yatırımla ön satışa çıkarıyoruz.”