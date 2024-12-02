ASELSAN, 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14.800.000,- ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir." denildi.