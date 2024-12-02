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ASELSAN, 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Haber Merkezi
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KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14.800.000,- ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir." denildi.

 