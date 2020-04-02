ASELSAN 2020 ilk çeyrekte büyümesini sürdürdü

02 Nisan 2020

ANKARA – ASELSAN, 2020’nin ilk çeyreğinde küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün’ün değerlendirmelerine yer verildi. “koronavirüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını” ifade eden Görgün, bu süreçte ASELSAN’ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını bildirdi.

320 Milyon Dolardan fazla yeni sipariş

Açıklamada, ASELSAN’ın 2020 yılının ilk 3 ayında 320 Milyon ABD Dolarından fazla yeni sipariş aldığı bildirildi. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, “Aldığımız siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimimizi derinleştirmeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Üretim gücümüzü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık. ASELSAN, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir” dedi.

5 binden fazla tedarikçi var, tedarik sorunu yaşanmıyor

Haluk Görgün şirket olarak 5 binin üzerinde tedarikçi ile çalıştıklarını ve büyük bir kısmının yerli firmalar olduğunu kaydetti. Haluk Görgün tedarikçi ilişkilerine yönelik de bir değerlendirme yaparak, “güç birliği” teması altında bir yapı oluşturduklarını, bu yapı altında da stratejik İşbirliği yapılan firmalar, millileştirme görevi verilen firmalar ve diğer tedarikçiler olmak üzere gruplar oluşturulduğunu vurguladı.

Açıklamada, Haluk Görgün’ün, şu ifadelerine yer verildi:

“İçinde bulunduğumuz dönem ASELSAN’ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. ASELSAN’ın toplam tedariğinde Uzakdoğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi gerekse yurt dışından ikâme edilebilmektedir. ASELSAN ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir.”