ASELSAN 210,1 milyon Euro'luk sözleşmeye imza attı

ASELSAN, imzaladığı 210,1 milyon Euro'luk sözleşme konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Yeni iş ilişkisini duyurduğu açıklamasında ASELSAN şu ifadeleri kullandı: "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır'' denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.