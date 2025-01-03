ASELSAN 210,1 milyon Euro'luk sözleşmeye imza attı
ASELSAN; Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 Euro tutarında sözleşme imzaladı.
ASELSAN, imzaladığı 210,1 milyon Euro'luk sözleşme konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.
Yeni iş ilişkisini duyurduğu açıklamasında ASELSAN şu ifadeleri kullandı: "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır'' denildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.