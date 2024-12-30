ASELSAN, 42 milyon dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren bir müşterisiyle kara silah sistemlerinin satışı için toplam değeri 50,8 milyon euro olan bir ihracat anlaşmasına imza atmıştı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz hafta 50,8 milyon euroluk anlaşma imzalanmıştı
Şirket, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren bir müşterisiyle geçtiğimiz hafta kara silah sistemlerinin satışı için toplam değeri 50,8 milyon euro olan bir ihracat anlaşmasına imza atmıştı.