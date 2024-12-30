ASELSAN, 42 milyon dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 50,8 milyon euroluk anlaşma imzalanmıştı

Şirket, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren bir müşterisiyle geçtiğimiz hafta kara silah sistemlerinin satışı için toplam değeri 50,8 milyon euro olan bir ihracat anlaşmasına imza atmıştı.