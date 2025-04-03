ASELSAN, 52,7 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşteriyle radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemleri satışı için toplam 52,7 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.
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Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteriyle önemli bir ihracat anlaşmasına imza attı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, deniz platformları için radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemleri satışı kapsamında toplam 52,7 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı.