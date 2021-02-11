ASELSAN, 750 ürün için KOBİ arıyor

ASELSAN, ürünlerinin alt bileşenlerinde yerlileştirme hedefi kapsamında 2008’de yüzde 38 olan yurtiçi tedarikçilerden alım oranının, 2020 sonunda yüzde 70’li seviyelere ulaştığını açıkladı. Süreç içinde şimdiye kadar 300 dolayında ürün millileştirildi. Kuruluş, program kapsamında 750 civarında ürünü kapsayan 450 yeni broşür yayımlayarak üreticilere çağrıda bulundu. ASELSAN, millileştirme girişimine ilişkin erişimi kolaylaştırmak için gucumuzbir.com portalını da açtı. ASELSAN’ın ürünlerinin alt bileşenlerinin yerli üreticilerden tedarik edilmesine yönelik tercihinin sonucunda, 2008’de yüzde 38 olan yurtiçi tedarikçilerden alım oranının, 2020 sonunda yüzde 70’li seviyelere ulaştığı; son 10 yılda KOBİ’lere verilen siparişlerin yaklaşık altı kat artış gösterdiği ve 2020 yılında yurtiçi siparişlerde her 10 siparişten 9’unun KOBİ niteliğindeki firmalara verildiği bildirildi. ASELSAN’ın bu yaklaşımı sonucunda 103 milyon dolar seviyesinde ithalatın yurtiçinden sipariş edilmeye başlandığı, şirketin 25 milyon dolar seviyesinde de maliyet tasarrufu sağladığı anlatıldı. Program kapsamında 750 civarında ürünü kapsayan 450 dolayında broşür yayımlanarak üreticilere çağrı yapıldı. Süreç içinde şimdiye kadar 300 dolayında ürün millileştirildi.

ASELSAN’dan verilen bilgiye göre, yerli üreticilerden tedarikin artırılmasında 2 yıl önce kurulan Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu ile yeni bir safhaya ulaşıldı. Şirket, bu kapsamda alım yapabileceği ürünlerin broşürlerini açık olarak yayımlamaya başladı. Halihazırda ASELSAN’ın 750 ürünü kapsayan 450 ürünün broşürünü yayımladığı vurgulandı. ASELSAN millileştirme girişimine ilişkin erişimi kolaylaştırmak için gucumuzbir.com portalını da açtı. Burada tedarike açılan ürünler, ürünlerin broşürleri yanında sağlanabilecek destekler ile programla ilgili gelişmelere de yer veriliyor. ASELSAN’dan, millileştirme programına yönelik verilen bilgide, şirketin sadece savunma sanayii değil, sivil alanda da kullanılan çözümler geliştirdiği vurgulandı.

Markalaşma da artıyor

Millileştirme programı kapsamında, yerli üretimle tedarik edilmeye başlanan ürünler bulunduğu, sadece ASELSAN’a satış değil, her bir üreticinin markalaşma yönünde önemli mesafe aldığı bildirildi. Markalaşan üreticilerin ürünleri arasında, RF sonlandırıcı, örgülü ekran kabloları, şok/titreşim izolatörü, yüksek çözünürlüklü kamera modülü, kama kilitli kart tutucu, S-Bant blade anten, askeri tipte silecek takımı, özel üçayak, kollu bariyer sistemi, kilitli pim, askeri fan gibi ürünler bulunduğu anlatıldı.