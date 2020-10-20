ASELSAN, Ar-Ge’de hız kesmiyor

20 Ekim 2020

ANKARA (DÜNYA) – Türkiye’de en fazla AR-GE yatırımı yapan firmaların sıralandığı AR-GE 250 2019 sonuçları açıklandı. ASELSAN Ar-Ge proje sayısında açık ara birinciliğini sürdürürken, toplam kriterlerin dikkate alındığı genel listede ikinci sırada yer aldı. ASELSAN 620 proje ile listede ilk sırada yer aldı. Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN, 2019 yılı sonu itibarıyla 4 bin 583 personel ile en çok araştırmacı istihdam eden şirket oldu. ASELSAN, geçen yıl 2 milyar 975 milyon 377 bin 381 liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN, yaptığı Ar-Ge yatırımlarını 2018 yılına nazaran yüzde 37,6 oranında artırmayı başardı.

ASELSAN, kendi mühendis kadrosuyla kritik teknolojik kabiliyetleri AR-GE süreçleriyle özgün olarak geliştirme stratejisini uyguluyor. Şirket, düzenli yatırım yaparak sürdürülebilir bir AR-GE düzeni oluşturdu. ASELSAN’da, yüzde 59’u mühendis 8 bini aşkın çalışan ve Ankara’da üç ayrı yerleşkesi bulunuyor.

ASELSAN; Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Sistemleri, Deniz Sistemleri, Ulaşım Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Enerji ve Güç Yönetimi Sistemleri ve Sağlık Sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor. Giderek artan ihracatı ile ASELSAN; düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2020 itibarıyla 48’inci sırada yer alıyor.

“Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi” Turkishtime Dergisi tarafından her yıl yapılıyor. AR-GE merkezine sahip firmaların yaptığı bildirimler, ihracat, BİST şirketlerinin açıklamaları vb. veri kaynakları kullanılarak sıralama yapılıyor. Araştırmanın ana kriterleri yapılan AR-GE harcamaları, gelecek yıl bütçesi, personel sayısı, patent, faydalı model, tasarım tescil, marka gibi resmi kayıtlar ile yararlanılan AR-GE desteklerinden oluşuyor.

Kaynak: AA