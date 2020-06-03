ASELSAN-BKM iş birliği ile şok sönümleyici ürünleri millileştirildi

03 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - ASELSAN’ın yüksek miktarda ithal ederek kullandığı ‘şok sönümleyiciler’ Bursa Kalıp Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından üretilmeye başlandı. İhracat lisansına tabi olan şok sönümleyiciler, ASELSAN’ın çeşitli projelerinde BKM Teknoloji markası ile kullanılıyor.

BKM firması Yönetim Kurulu Üyesi Emel Özkan Taşyakan, yaklaşık 15 yıl önce Bursa’da otomotiv sektöründe kullanılmak üzere kalıp parçaları üreterek başladıkları faaliyetlerini kısa süre içerisinde stratejik yatırımlara dönüştürdüklerini söyledi. Firmanın dönüşüm hamlesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılı için belirlediği yerli ve milli üretim hedeflerinin etkili olduğunu ifade eden Taşyakan, “Özellikle 2012 yılından itibaren kalıp üretimindeki geleneksel yapımızı, sektördeki yoğun rekabetin de etkisiyle dönüştürmeye karar verdik. Devletimizin millileştirme stratejisiyle birlikte yeni bir yol haritası belirledik.” dedi.



“BASDEC ile çoklu üretim yeteneği kazandık”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kentin otomotiv endüstrisindeki üretim yeteneği ve insan kaynaklarıyla uzay, havacılık ve savunma sektörü için başlattığı dönüşüm hamlesini yakından takip ettiklerini belirten Taşyakan, “BTSO tarafından kurulan Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) projesi de dönüşüm hedeflerimizde kilit rol oynadı. Kurucu üye olarak yer aldığımız BASDEC sayesinde tüm yerli ana savunma sanayi şirketleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Katıldığımız yurt dışı iş gezilerinde uluslararası kuruluşlarla kontak noktaları oluşturduk. Bugün otomotiv endüstrisi ile birlikte, savunma, havacılık ve medikal gibi birçok sektörde önemli bir üretim becerisine sahibiz.” diye konuştu.

“Yerli ve milli hedeflerimize katkı sağlıyoruz”

Kümelenme faaliyeti kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE desteklerinden faydalandıklarını dile getiren Taşyakan, “Savunma ve havacılık endüstrisinde kalite yönetim standardı olan AS9100 ve NADCAP sertifikalarına sahibiz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın ‘Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’yla aldığımız EYDEP sertifikamızla savunma sanayimize entegrasyonumuzu da tamamladık. Son 8 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin milli üretim hedeflerine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza ve BTSO’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılda 50 bin adetten fazla üretim kapasitesi

Taşyakan, ASELSAN, TAİ ve TEİ gibi ana savunma sanayi kuruluşlarının onaylı tedarikçisi olduklarını söyledi. Taşyakan, şöyle devam etti: “Bugüne kadar bu kuruluşlarımız için hassas nitelikte imalatlar gerçekleştirdik. Son olarak ise ASELSAN’ın bir projesinde kullanılan, hassas bir alt sistem olan ‘şok sönümleyici’ ürününü geliştirdik. ASELSAN ile birlikte yaklaşık 1,5 yıllık prototip geliştirme sürecinin ardından seri imalata başladık. Yıllık 50 bin adetten fazla üretim kapasitesine sahip olduğumuz bu ürünler ülkemizin savunma sanayi atılımındaki çalışmalarına bir yenisinin daha eklenmesi anlamını taşıyor. Yurt dışından yüksek miktarlarda alınan ve ihracat lisansına tabi sönümleyiciler artık Bursa’da üretiliyor.”

BMC ve Karsan için de kritik parçalar üretiyor

BKM Yönetim Kurulu Üyesi Taşyakan, kazandıkları hassas imalat tecrübesi ile BMC ve Karsan gibi otomotiv ana sanayine kritik güvenlik parçaları ürettiklerini de söyledi. Firma olarak BKM Teknoloji markasının hassas imalat ve alt sistem üretim alanlarında bilinirliğini artırarak, geliştirdikleri stratejik ürünlerin patentini almayı amaçladıklarını belirten Taşyakan, “Elde ettiğimiz üretim başarısının temelinde yaptığımız işe inanmak ve bu inancı tüm ekibimize aşılamak var. Yönetim Kurulumuzdan üretim sahasındaki tüm çalışanlarımıza kadar tüm projelerimizi içselleştirerek hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.