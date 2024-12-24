ASELSAN, FLIR üretim tesisi için 30 milyon dolarlık ek yatırım planlıyor

ASELSAN, KAP’a yaptığı açıklamada, 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan Elektro-Optik FLIR Üretim Tesisi’ne önümüzdeki 3 yıl içinde 30 milyon dolar daha yatırım yapılmasının planlandığını duyurdu.

7 bin metrekarelik üretim alanına sahip tesis, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük temiz odası ile dikkat çekiyor. Tesis, artan talepleri karşılamak amacıyla devreye alınarak ASELFLIR, TOYGUN ve KARAT ürün aileleri başta olmak üzere hava araçlarına yönelik elektro-optik sistemlerin üretimini gerçekleştiriyor.

ASELSAN’ın aselsaneXt Dönüşüm Programı kapsamında belirlediği 5 ana hedeften biri olan seri üretimin artırılması doğrultusunda gerçekleştirilecek bu ek yatırım, şirketin üretim kapasitesini genişletecek.

Yüksek teknoloji üretim ile küresel rekabet gücü

Kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları aşan yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi, ASELSAN’ın küresel rekabet gücünü artırarak nitelikli istihdamı destekleyecek. Ayrıca, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Bu ek yatırımla birlikte ASELSAN, elektro-optik sistemlerdeki kapasitesini daha da genişleterek hem yerli hem de uluslararası pazarlarda rekabet avantajını güçlendirmeyi hedefliyor.