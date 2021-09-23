ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Fintech alanında müjdeli haberlerimiz olacak



Türkiye'nin savunma ve elektronik teknolojilerindeki lider şirketlerinden ASELSAN, finans ve sağlık alanlarına yönelik yeni ürün ve hizmetlerini duyurmaya, hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’te şirketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sivil alandaki çalışmalarının bir parçasının "fintech" denilen finansal teknolojiler olduğunu söyledi.

Bu alanda donanımsal ve yazılımsal olarak ASELSAN'ın sorumluluk alması gerektiğini düşündükleri bazı alan ve ürünler bulunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti: “Bunları bir yol haritasına koyduk. En son Merkez Bankası ile imzaladığımız bir ortak çalışma, iş birliğiydi. Dijital TL konusunda bir platform. Partnerleri TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN, ASELSAN ve Merkez Bankası. Merkez Bankası'nda çok ciddi teknik bir ekip var. Hakikaten çok iyi kurgulamışlar süreci. Herkesin uzmanlık alanındaki görev paylaşımlarına dair bir mutabakat yaptık. Görev paylaşımlarıyla ilgili arka planda çalışmalar zaten devam ediyordu. Başka alanlar da var. Bunları çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Finansal teknolojiler alanında vereceğimiz müjdeli haberler olacak. Israrla gidiyoruz, bu işin arkasındayız. ASELSAN, bu sorumluluğu aldı, üzerine düşeni yerine getirmek için gayretle çalışıyor."