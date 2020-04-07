ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Yerli solunum cihazı için üretim hattı kuruyoruz

07 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yerli solunum cihazı için ASELSAN’da bir üretim hattı kurulmasına başlandığını açıkladı. Görgün, yayımladığı video mesajında, yerli start-up BİOSYS’nin yerli solunum cihazı geliştirme projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle katıldıklarını, projede BAYKAR makinenin de bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu cihazın yerli olarak geliştirilip üretilmesi için talimatı olduğunu belirten Haluk Görgün, “ASELSAN derin ar-ge kültürü ve sistem bilgisi ile mekanik, yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu. Bu dönemde dışarnıdan kimsenin tedarik edemedği alt bileşenlere kadar ar-ge ve teknoloji geliştiriyoruz. Ayrıca bir üretim hattını da kurmaya başladık. Cihazın milli lisansa ve fikri haklara sahip olması” dedi.

Projenin mühendis ekibinin çok yoğun çalıştığını belirten Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 6 Nisan gece geç saatlerde mühendis ekiplerinden bilgi aldığını belirtti.