ASELSAN ile Baykar'dan 95 milyon dolarlık imza

ASELSAN ile Baykar arasında toplam tutarı 95,1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ve Baykar arasında, 87 milyon 839 bin 218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere toplam tutarı 95 milyon 116 bin 802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır."