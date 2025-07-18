Aselsan ile SSB arasında 43.9 milyon dolarlık anlaşma
Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yapay zekâ destekli kent güvenliği yönetim sistemleri tedariki için 43,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Türkiye'nin savunma sanayii devi Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam tutarı 43 milyon 994 bin dolar olan yeni bir sözleşme imzalandı.
Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki anlaşma Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikini kapsıyor.
Sözleşmeye göre; teslimatlar 2025 ve 2026 yılları arasında gerçekleştirilecek.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine ilişkin toplam tutarı 43.994.000 ABD Doları olan sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025 ve 2026 yılları arasında gerçekleştirilecek.#ASELS… pic.twitter.com/LbVbERClCo— ASELSAN (@aselsan) July 18, 2025