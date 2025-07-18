Aselsan ile SSB arasında 43.9 milyon dolarlık anlaşma

Türkiye'nin savunma sanayii devi Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam tutarı 43 milyon 994 bin dolar olan yeni bir sözleşme imzalandı.

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki anlaşma Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

Sözleşmeye göre; teslimatlar 2025 ve 2026 yılları arasında gerçekleştirilecek.