Aselsan ile SSB arasında 52 milyon dolarlık yeni sözleşme

Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında toplam bedeli 52 milyon dolar ve 115 milyon TL olan yeni bir sözleşme imzalandı.

Aselsan 'ın Kamuyu aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52 milyon ABD Doları ve 115 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2027'de gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

Öte yandan Aselsan dün de uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42.594.650 euro tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.