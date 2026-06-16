ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon euroluk anlaşma
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 780 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında hava savunma sistemlerine yönelik teslimatların 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşması duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA