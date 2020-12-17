Aselsan ile SSB arasında sözleşme değişikliği imzalandı

Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam bedeli 315 milyon lira ve 19 milyon dolar tutarında sözleşme değişikliği imzaladığını açıkladı.

Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315.000.000,- TL ve 18.994.556,- ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.