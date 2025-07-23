ASELSAN ile SSB arasında stratejik savunma anlaşması
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 169,7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
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ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 169,7 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 169.725.315 Milyon ABD Doları tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." denildi.