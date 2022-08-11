ASELSAN ilk yarıyı güçlü büyüme ile tamamladı

ASELSAN’dan 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre şirket, yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam etti.

Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 33 artarken faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artış göstererek 2,7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Milli sorumluluklarımızın bilinciyle, gelişmiş teknolojilerimizi ülkemizin hizmetine sunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyanın makroekonomik ve jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı, küresel enflasyonun dünya genelinde maliyet baskısı yarattığı bu zorlu dönemde de ASELSAN olarak istikrarlı büyüyerek çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik. ASELSAN’da teknolojiye yön verme hedefiyle çığır açıcı teknolojilere yönelik temel araştırma çalışmalarını inovatif bakış açısı ile, yapay zekadan otonomiye, fotonikten metamalzemeye, biyosavunmadan kuantum teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda, ülkemizi ve ASELSAN’ımızı daha ileriye taşımak üzere sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.