ASELSAN, oyun değiştiren teknolojilerle IDEF 2025’te

Türkiye’nin teknoloji li­deri ASELSAN, 22-27 Temmuz tarihleri ara­sında İstanbul Fuar Merke­zinde düzenlenen IDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında boy gösteri­yor.

ASELSAN, 50’nci gurur yı­lında, Milli Savunma Bakanlı­ğının ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destek­leriyle, Türk Silahlı Kuvvetle­rini Güçlendirme Vakfı sorum­luluğunda düzenlenen fuarda oyun değiştirici teknolojilerini sergiliyor. ASELSAN, ileri tek­nolojiye sahip mühendislik çö­zümlerini ziyaretçilerle buluş­turuyor.

IDEF’in en geniş ürün yelpazesi ASELSAN’da

AselsaneXt vizyonu çerçeve­sinde küresel büyüme strateji­sini başarıyla sürdüren ASEL­SAN, dünyanın dört bir yanın­dan gelen savunma sanayiinin küresel aktörlerini buluşturan IDEF’in en geniş ürün yelpaze­sine sahip şirketi konumunda bulunuyor. ASELSAN, 50’nci gurur yılında IDEF 2025 Ulus­lararası Savunma Sanayii Fu­arında sahada oyun değiştiren yeni nesil teknolojilerini ulus­lararası katılımcılara tanıtı­yor. ASELSAN; yarım asırlık mühendislik gücüyle hava, ka­ra ve deniz platformları için ge­liştirdiği yüksek teknolojiye sa­hip savunma çözümleri için üç lansman düzenliyor.

ÇELİKKUBBE de IDEF’te sergileniyor

ASELSAN, IDEF 2025’te baş­ta “Çok Katmanlı Hava Savun­ma Sistemi ÇELİKKUBBE” mimarisinin bileşenleri olmak üzere denizlerin altından uza­yın derinliklerine uzanan her alandaki teknolojik çözümleri­ni katılımcıların beğenisine su­nuyor. ASELSAN; İstanbul Fu­ar Merkezi’ndeki stant alanında hava savunma, deniz sistemleri ve insansız sistemler başta ol­mak üzere, haberleşme, elektro­nik harp, sınır güvenliği, tank modernizasyonu, görev yöne­tim, taktik haberleşme, kamu ve kent güvenliği ile uydu ve uzay alanında 300’ün üzerinde ileri teknolojisiyle yer alıyor.

Yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor

ASELSAN aynı zamanda, Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY Helikop­teri ile AKINCI İHA’ya sağla­dığı teknolojik sistemlerle de IDEF’te dikkat çekiyor. ASEL­SAN, Türk ve yabancı devlet yetkililerini, uluslararası dele­gasyonları ve sektör profesyo­nellerini standında ağırlıyor. İhracat odaklı büyüme strateji­siyle dünyanın dört bir yanına ulaşan ASELSAN, fuarda küre­sel ölçekte birçok yeni iş birli­ğine ve siparişlere kapı aralıyor. IDEF 2025 Uluslararası Savun­ma Sanayii Fuarı, ASELSAN’ın 50’nci gurur yılında oyun değiş­tirici yeni nesil teknolojilerin dünyaya yayılması için büyük bir fırsat sunuyor.