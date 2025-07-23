ASELSAN, oyun değiştiren teknolojilerle IDEF 2025’te
ASELSAN, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarları arasında gösterilen IDEF 2025’te yeni nesil oyun değiştirici teknolojilerini ilk kez vitrine çıkarıyor. 50’nci gurur yılını kutlayan şirket, yarım asırlık mühendislik gücüyle hava, kara ve deniz platformları için geliştirdiği çözümler için üç lansman düzenliyor.
Türkiye’nin teknoloji lideri ASELSAN, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen IDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında boy gösteriyor.
ASELSAN, 50’nci gurur yılında, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sorumluluğunda düzenlenen fuarda oyun değiştirici teknolojilerini sergiliyor. ASELSAN, ileri teknolojiye sahip mühendislik çözümlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.
IDEF’in en geniş ürün yelpazesi ASELSAN’da
AselsaneXt vizyonu çerçevesinde küresel büyüme stratejisini başarıyla sürdüren ASELSAN, dünyanın dört bir yanından gelen savunma sanayiinin küresel aktörlerini buluşturan IDEF’in en geniş ürün yelpazesine sahip şirketi konumunda bulunuyor. ASELSAN, 50’nci gurur yılında IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında sahada oyun değiştiren yeni nesil teknolojilerini uluslararası katılımcılara tanıtıyor. ASELSAN; yarım asırlık mühendislik gücüyle hava, kara ve deniz platformları için geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip savunma çözümleri için üç lansman düzenliyor.
ÇELİKKUBBE de IDEF’te sergileniyor
ASELSAN, IDEF 2025’te başta “Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE” mimarisinin bileşenleri olmak üzere denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan her alandaki teknolojik çözümlerini katılımcıların beğenisine sunuyor. ASELSAN; İstanbul Fuar Merkezi’ndeki stant alanında hava savunma, deniz sistemleri ve insansız sistemler başta olmak üzere, haberleşme, elektronik harp, sınır güvenliği, tank modernizasyonu, görev yönetim, taktik haberleşme, kamu ve kent güvenliği ile uydu ve uzay alanında 300’ün üzerinde ileri teknolojisiyle yer alıyor.
Yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor
ASELSAN aynı zamanda, Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY Helikopteri ile AKINCI İHA’ya sağladığı teknolojik sistemlerle de IDEF’te dikkat çekiyor. ASELSAN, Türk ve yabancı devlet yetkililerini, uluslararası delegasyonları ve sektör profesyonellerini standında ağırlıyor. İhracat odaklı büyüme stratejisiyle dünyanın dört bir yanına ulaşan ASELSAN, fuarda küresel ölçekte birçok yeni iş birliğine ve siparişlere kapı aralıyor. IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, ASELSAN’ın 50’nci gurur yılında oyun değiştirici yeni nesil teknolojilerin dünyaya yayılması için büyük bir fırsat sunuyor.