ASELSAN, Ukrayna'da telsiz üretecek

10 Ekim 2019

ANKARA (DÜNYA) – ASELSAN’dan yapılan açıklamada, tesisin Ukrayna’nın uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN telsizlerinin Ukrayna’da üretileceği, bu gelişmenin yeni işbirliklerinin önünü açacağı kaydedildi. Açıklamada, “Girdiği her pazarda yerelleşerek kalıcı olma imkânlarını değerlendiren ASELSAN, Ukrayna’daki ihtiyaçların niteliği ve miktarına bağlı olarak üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor” denildi.

Açıklamada, “Küresel pazarda yarattığı değer ile sürdürülebilir büyümesine devam eden uluslararası teknoloji firması ASELSAN, Ukrayna Kiev’de yer alan yerel üretim tesisinin kapılarını açıyor. Yerel ihtiyaçlara ve koşullara öncelik vererek kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan, bugün, 30'dan fazla ülkeye haberleşme sistemi ihraç ederek ülkelerin teknolojik birikimini artırmayı hedefleyen ASELSAN, yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 2017 yılından itibaren başarıyla sürdürüyor” ifadesine yer verildi.