ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 71,9 milyon dolarlık anlaşma
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine ilişkin 71,9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sistemlerin teslimatları 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.
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ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin toplam değerinin 71 milyon 886 bin 91 dolar olduğu bildirildi.
2025 ile 2028 yılları arasında teslim edilecek
Açıklamaya göre, sistemlerin teslimatı 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.