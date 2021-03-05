ASELSAN ve Turkcell arasında "güvenli iletişim" iş birliği

ASELSAN ve Turkcell, güvenli dijital iletişim çözümü için güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle ilgili şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformunu 9 bine yakın ASELSAN çalışanı kullanmaya devam ediyor. Tamamen yerli olarak geliştirilen a-ileti platformundaki veriler ise ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor.

Verilen bilgiye göre, BiP’in uygulama özelleştirme altyapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti platformunda ASELSAN çalışanları kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platformda bulunan "Keşfet" bölümündeki kapalı grup kanalları, ASELSAN ve çalışanları arasındaki iletişimin dijitalleşmesine imkan tanıyor. ,

"Gizlilik bizim için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN, güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere devletimizin stratejik kurumları için önemli sistemler geliştiriyor. Bunun yanı sıra ulaşımdan enerjiye pek çok alanda da önemli altyapı hizmetleri veriyor. Bu tür çalışmalarla ilgili tüm bilgiler ticari ve askeri olarak gizlilik taşıyabiliyor. ASELSAN ile ilgili anlık iletişimimizde yerli ve milli bir çözümü kullanıyor olmayı çok önemli buluyoruz. Ayrıca, a-ileti platformumuz aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurarak operasyonel verimliliğimize de katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"İhtiyaçlara özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, “Türk savunma sanayisinin lider elektronik kuruluşu ASELSAN ile önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği sayesinde yerli uygulamamız BiP’in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak, ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasarladık. Büyük çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu ASELSAN çalışanlarının a-ileti’yi güvenle kullanmasından mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm kurumların ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.