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ASELSAN yeni radar entegrasyon merkezinde üretime başladı

Tasarım, test ve seri üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren ASELSAN, yeni radar entegrasyon merkezinde üretime başladı.

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Son yıllarda AESA tabanlı radar teknolojilerinde önemli bir mesafe kat eden ASELSAN, özellikle yurtdışı siparişlerde ciddi bir ivme yakaladı.

ASELSAN, bu talep artışını karşılamak amacıyla 50 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezini bu yıl başında devreye alarak, önemli bir kapasite ve verimlilik artışı sağladı.

Planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda şirketin mevcut radar üretim kapasitesini üç katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl başlandı.

Toplam 73 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesisin 2027 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.