  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Haluk Görgün seçildi
Takip Et

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Haluk Görgün seçildi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Haluk Görgün'ün yeniden seçildiği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bugün şirketin yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Haluk Görgün'ün, Başkan Vekilliğine Alpaslan Kavaklıoğlu'nun, murahhas aza olarak Yavuz Çelik ve Mustafa Murat Şeker'in seçilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler
ASELSAN