ASELSAN yüzde 90 yerlilik hedefledi

Mehmet KAYA

Yerlileştirme programı çerçevesinde hedeflerini büyüten Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), yerli tedarikçilerle birlikte odağını kritik teknolojilere yoğunlaştırdı. Şirket, 2020’de 2,3 milyar dolar olan cirosunu 3 milyar dolara, hali hazırda yüzde 70 seviyesinde bulunan yerlileşme oranını da yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor. Saha İstanbul kümesine üye 200 şirketin temsilcileriyle bir araya gelen ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, küme bünyesindeki 252 firmadan tedarik yaptıklarını; bunlardan 17’sinin “stratejik nitelikli” tedarikçi olduğunu bildirdi. ASELSAN, uygulamaya aldığı yerlileştirme programı çerçevesinde hedeflerini büyüttü. ASELSAN ile Saha İstanbul kümesine üye şirketler Ankara’da B2B iş görüşmelerinin yapıldığı “Sanayileşme Etkinliğinde” biraraya geldi. Buluşmaya 200 dolayında şirket katıldı. ASELSAN’ın tedarik ettiği ürün gruplarının yetkilileriyle 700 dolayında görüşme gerçekleşti. Etkinlik çıktıları daha sonra raporlanarak, firmalarla derinlemesine görüşmeler yapılacak.

Millileştirmede yeni faz

Toplantıda, ASELSAN üst yönetimi tarafından, 2020’de 2.3 milyar dolar olan cironun 3 milyar dolara çıkarılması hedefinin benimsendiği vurgulanırken, halihazırda yerlileşme oranının yüzde 70’lerde seyrettiği, bunun yüzde 90 olmasının mümkün göründüğü bildirildi. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün yaptığı konuşmada özel sektörün katılımı anlamına gelen millileştirme programında yeni bir faza hazırlandıklarını belirterek, “Tasarım ya da üretim anlamında yerli tedarikçilerimizin üretebileceği tüm ürün ve sistemleri analiz ederek odağımızı yerlileştirebileceğimiz kritik teknolojiler üzerinde yoğunlaştırıyoruz” dedi.

252 firmadan tedarik

Haluk Görgün, 600’den fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da Airbus kümesinden sonra ikinci büyük kümelenme olan Saha İstanbul’a katıldıklarını hatırlatarak, küme bünyesindeki 252 firmadan tedarik yaptıklarını, bunlardan 17’sinin stratejik nitelikli tedarikçi olduğunu bildirdi. ASELSAN’a 5 binin üstünde şirketin fatura kestiğini, yurt içi alımlarının süreç içinde yüzde 70’lere kadar yükseldiğini belirten Görgün, 2018’de başlatılan millileştirme programına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Gücümüz Bir” platformu

“Bugüne kadar 750’nin üzerinde ürünü millileştirme başvurusuna açtık ve son 3 yılda yaklaşık 400 ürünü içlerinde SAHA üyesi firmaların da bulunduğu tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik. Tedarikçilerimiz ile iş birliğimizi entegre bir çatı altında toplayarak 'Gücümüz Bir' platformunu oluşturduk. ‘Gucumuzbir.com’ internet sitesinden ulaşabileceğiniz platformumuzda insan kaynaklarından finansa, teknolojik tecrübeden teknik alanlara kadar birçok kategoride tedarikçilerimize destek sağlıyoruz” dedi. Genel Müdür Görgün, 2018’de tedarik sistemini yeniden yapılandırırken, yönetimde de genel müdür yardımcılığı seviyesine getirildiğini bildirdi.

İlhami Keleş: SAHA EXPO hibrit olarak gerçekleşecek

Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, konuşmasında görüşmelerden yeni işbirliği doğacağına inandığını belirterek, Saha İstanbul’un etkinliğini artırmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurguladı. Bu kapsamda, salgın döneminde fuar ve etkinliklerin sanal ortama taşındığını hatırlatan Keleş, kasım ayında yapılacak SAHA EXPO’nun hibrit olacağını bildirdi. Saha EXPO’nun “sanayi ihtisas fuarı” olarak tasarlandığını, sanayicilerin sanayicilerle biraraya geleceği bir ortam hazırladıklarını belirten Keleş, Türkiye ve diğer ülkelerden 600’ün üzerinde katılımcı beklediklerini açıkladı. Saha İstanbul’un iletişim kanalı niteliği taşıyan uygulamanın haberler yanında ihale duyuruları gibi iş yapmaya yönelik bilgiler de içerdiğini kaydeden Keleş, “Fonksiyonlarımızdan biri olan iş geliştirmeye yönelik çalışmaları önemsiyoruz. ASELSAN ile yapılan etkinlik de bunun bir parçası” diye konuştu.

Nuh Yılmaz: Yerli firmaların ağırlığının artmasını istiyoruz

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz konuşmasında, şirket olarak tedarikçi sayısını artırmaya özel önem verdiklerini vurguladı. Toplamda 5 bin 300’e varan iştirakçileri olduğunu bildiren Yılmaz, bunların 3 binden fazlasının yerli firma olduğunu kaydetti. Nuh Yılmaz, yerli firmaların ağırlığının artmasını istediklerini, işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Yılmaz, yerli firmalardan gelen her bir başvuruyu titizlikle incelediklerini belirterek, etkinlikten elde edilen her türlü verinin de raporlanacağını ve gelecek döneme yönelik daha derinlikli görüşmelere hazırlanacaklarını duyurdu.