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ASELSAN'a 350 milyon liralık ilave sipariş

ASELSAN, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığından ilave 350 milyon liralık sipariş aldığını duyurdu.

ASELSAN'a 350 milyon liralık ilave sipariş
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 350 milyon lira tutarında ilave sipariş verildi.

Konuya ilişkin açıklama ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.

Açıklamada, sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2019 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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