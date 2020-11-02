ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

ASELSAN'da üst düzey atamalar

ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

ASELSAN'da üst düzey atamalar
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz'ün Genel Müdür danışmanı olarak atanmasına, Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval'ın Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Deniz Sistemleri Program Direktörü Behcet Karataş'ın Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap