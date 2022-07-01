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ASELSAN'dan 13,7 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN ile NUROL Makina arasında 13 milyon 760 bin 24 dolarlık savunma sistemlerini kapsayan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, NUROL Makina ile bir Asya-Pasifik ülkesinin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan ve toplam bedeli 13 milyon 760 bin 24 dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.