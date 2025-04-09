ASELSAN’dan 158,6 milyon dolarlık ihracat hamlesi

ASELSAN, 158,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon ABD doları olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN’ın geliştirdiği bu sistemler, taktik saha haberleşmesinde yüksek güvenlik ve performans sunarak birçok ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından tercih ediliyor.