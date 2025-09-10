ASELSAN'dan 1.65 milyar Euro'luk dev sözleşme! SSB ile imzalar atıldı

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan 1.65 milyar Euro tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000 euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşmanın Aselsan'ın gelir tablosundaki net satışlar ve satılan mal maliyeti içindeki payının yüzde 40,32 olduğu, bilanço kalemlerinde ise yüzde 38,67 paya sahip olduğu belirtildi. 10 Eylül 2025 itibarıyla başlayan iş ilişkisinin şirket cirosunu olumlu etkilemesi bekleniyor.