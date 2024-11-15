Aselsan'dan 16,6 milyon Euro'luk imza

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin Euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.