Aselsan'dan 16,6 milyon Euro'luk imza
ASELSAN, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin 16 milyon 632 bin Euro'luk satış sözleşmesi imzaladı.
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin Euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.