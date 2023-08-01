ASELSAN'dan 22,5 milyon dolarlık üç anlaşma

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada, ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedarikiyle ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin doları bulan sözleşme imzalandığı kaydedildi.

ASELSAN'dan iki sözleşme

Açıklamada ayrıca ASELSAN'ın bir Asya ve bir Avrupa ülkesinin son kullanımına yönelik atış kontrol sistemlerini kapsayan toplam bedeli 10 milyon 714 bin 910 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.