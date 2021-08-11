Aselsan'dan 2,5 milyar TL net kar

ASELSAN'ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. Şirket, dönemi güçlü büyüme ve kârlılıkla tamamladı. ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 büyüyerek 7 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 66 seviyesinde artarken Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış göstererek 1,9 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 27,3 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında artarak 2,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 57 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,2 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Şirketin ilk yarıyıl finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"2021 yılının ilk yarısı, pandeminin etkilerinin hızlanan aşılamayla beraber hafiflemeye başladığı ve ekonomik aktivitenin geçen yılın aynı dönemine göre belirgin olarak hareketlendiği bir dönem oldu. Her zaman olduğu gibi çalışmalarına kesintisiz devam eden ASELSAN olarak istikrarlı büyüme patikasında kârlılığımızı koruyarak ilerlemeye devam ettik."

2021 yılının ilkyarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş almayı başardık

"Hem yurtiçinde kritik savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik siparişler aldık hem de yurtdışında önemli işlere imza attık. İhracat yaptığımız ülke sayısı 71'e çıktı. ASELSAN gerek Türk savunma sanayisine olan katkılarını arttırmaya, gerekse de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finansal teknolojiler gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek."

ASELSAN millileştirmede vites yükseltiyor

"ASELSAN olarak tasarım, üretim, lojistik destek dâhil her alanda yerli ve milli imkânlardan en üst seviyede faydalanmak, tedarikçilerimizin yetkinliklerini artırmak, ülkemiz savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Tüm bu süreçte de millileştirme çalışmalarının hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Savunma sanayinde ülkemizin tam bağımsızlığını sağlamak, güvenlik güçlerimize desteğimizi hız kesmeden devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bileşenleri yerli firmalarımız eliyle millileştirmeyi görevimiz olarak görüyoruz. Son 3 yılda 400 ürünü iş ortaklarımızla birlikte millileştirmeyi başardık. Bu ürünlere 56 milyon ABD Doları tutarında sipariş açarak, önümüzdeki 3 yıllık projeksiyona göre 145 milyon ABD Dolarlık büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2008 yılında yüzde 38 olan yurt içi alım oranımızı yüzde 70'lerin üstüne taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz.

4.000'in üzerindeki tedarikçimizle ekosistemimizi sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk yarısında tedarikçi ekosistemimizi yeni siparişlerle beslemeye devam ettik ve bu çerçevede 760 milyon ABD

Dolarlık sipariş açtık. Bu siparişlerin yüzde 70'e yakını yurtiçi firmalarımıza açılmıştır. İlk yarıda tedarikçilerimize 7 milyar TL'yi aşan ödeme yaparak onları finansal olarak destekledik. Bununla birlikte, ASELSAN'ın güçlü tedarikçi ekosistemine 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz protokoller, KOSGEB ile imzaladığımız işbirliği sözleşmesi ve SAHA İstanbul ile beraber gerçekleştirdiğimiz tedarikçi etkinliği sayesinde yeni halkalar eklemeye devam ettik."