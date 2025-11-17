ASELSAN’dan 26 milyon dolarlık sözleşme

Google Haberler

ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzaladı.

ASELSAN, yurt içinde kullanılacak medikal görüntüleme sistemlerinin tedarikine yönelik 26 milyon 70 bin dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
