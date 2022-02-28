ASELSAN’dan 352 sınır noktasına elektronik gözetleme sistemi

Geliştirdiği çözümleri çeşitli projelerle güvenlik güçlerinin kullanımına sunan ASELSAN, AB-SGS Sınır Güvenlik Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AB ve aday ülke menşeli firmaları kapsayacak şekilde yapılan ihaleyi kazanan ASELSAN, proje ile Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Edirne ve Kırklareli’nde yer alan 352 sınır noktasına ait elektronik gözetleme sistemlerinin üretimi ve kurulumunu gerçekleştirecek. ASELSAN'ın yürüttüğü çalışmalar sonunda şu ana kadar 170 noktada kabuller tamamlandı.

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen projede Ladin Ağ Kayıt Birimi, Ekinoks Görüntüleme Ailesi, yapay zeka destekli 4K ve PTZ kameralar, Odin Akıllı Video Analiz Birimi, Şahingözü OD - Elektro-Optik Sensör Sistemi, Acar Kara Gözetleme Radarı ve Seda Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, Mirsad Güvenlik Yönetim Yazılımı'na entegre edilerek bütünsel güvenlik çözümü sağlanıyor.